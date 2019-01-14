Vali Ustaoğlu'ndan Trabzon Deniz Komutanlığı'na Ziyaret

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Deniz Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığını ziyaret etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Deniz Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığını ziyaret etti.



Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak Trabzon Deniz Komutanlığını ziyaret eden Vali Ustaoğlu'nun, Trabzon Deniz Komutanı Albay Bünyamin Dayıoğlu ile bir süre görüştüğü ve şeref defterini imzaladığı belirtildi.



Çalışmaları hakkında Dayıoğlu'ndan bilgi alan Vali Ustaoğlu'nun, daha sonra Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığını ziyaret ettiği ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ali Münir Gümüşbaykal ile görüştüğü kaydedildi.

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