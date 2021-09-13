Vali Ustaoğlu'nun babası defnedildi - Son Dakika

- Vali Ustaoğlu'nun babası defnedildi

Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy katıldı

DÜZCE - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun babası Temel Ustaoğlu'nun cenaze programı Çilimli Karaçörtlen köyünde gerçekleştirildi. Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un yanı sıra bir çok ilin valisi ile üst düzey bürokratlar katılım sağladı.

Düzceli Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun babası Temel Ustaoğlu hayatını kaybetti. Cenazesi Çilimli'ye bağlı Karaçörtlen köyünde ilkinde namazına müteakip defin edildi. Cenaze programına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un yanı sıra, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Bilecik Valisi Yunus Fatih Kadiroğlu, Bursa Valisi Yakup Canpolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Düzce Valisi Cevdet Atay, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve üst düzey bir çok bürokrat katıldı. Evin önünde alınan helalliğin ardından, cenaze namazı mezarlıkta kılınmasının ardından Temel Ustaoğlu, köy mezarlığına defin edildi.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor kulübü ve 33 ilin Valisi de çelenk gönderdi.