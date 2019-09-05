Son Dakika Haberleri: Vali Ustaoğlu Of ilçesinde incelemelerde bulundu
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Vali Ustaoğlu Of ilçesinde incelemelerde bulundu

1 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Of ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu Of ilçesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Of ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Vali Ustaoğlu, Of ilçesi Solaklı Vadisi'nde yapımı devam eden ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek, DSİ Bölge Müdür Vekili Emre Akçalı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Ustaoğlu, burada yapılan çalışmalarla sel ve taşkın tehlikelerinin büyük oranda önüne geçileceğini söyledi. 150 yatak kapasiteli yeni Of Devlet Hastanesi inşaatında da incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, Kaymakam Eyüp Fırat ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'ndan çalışmaların son durum hakkında bilgi aldı.

Buradaki incelemelerin ardından Vali Ustaoğlu, Sıraaağaç Mahallesi'nde yenileme çalışmaları devam eden Çakıroğlu İsmailağa Konağı ile restorasyon projesi hazırlanan tarihi Hacı Dursun Efendi Camisi'ni ziyaret etti.


Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Of Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksini de ziyaret eden Vali Ustaoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu'na, Kaymakam Fırat, Belediye Başkanı Sarıalioğlu, DSİ Bölge Müdür Vekili Akçalı ve ilgili personel eşlik etti.

Trabzon, Solaklı, Akçalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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