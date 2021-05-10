Vali Ustaoğlu, polis noktasında denetimlerde bulundu - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, polis noktasında araç ve sürücüleri denetledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Ustaoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tam kapanma sürecinde Liman kavşağındaki polis kontrol noktasını ziyaret ettiği belirtildi.

Ekiplerin durdurduğu araçtaki sürücülerin belgelerini kontrol eden Ustaoğlu'nun, görevlilerden de denetimler hakkında bilgi aldığı kaydedildi.