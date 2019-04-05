Son Dakika Haberleri: Vali Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu Ziyaret Etti

Vali Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu Ziyaret Etti

1 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Murat Zorluğu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu Ziyaret Etti, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Murat Zorluğu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Murat Zorluğu, Vali Ustaoğlu'nu belediye binası makam girişinde karşıladı.

Vali Ustaoğlu, ziyarette Zorluoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zorluoğlu, yeni yönetim anlayışıyla marka şehir haline getirmeyi hedefledikleri Trabzon'da, Vali Ustaoğlu ile yakın mesai içerisinde çalışacak olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK Yalova'da Oyların Yeniden Sayımını Reddederek Sonuçlara Son Noktayı Koydu Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 19:06:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]