Vali Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu Ziyaret Etti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Murat Zorluğu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Murat Zorluğu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Murat Zorluğu, Vali Ustaoğlu'nu belediye binası makam girişinde karşıladı.



Vali Ustaoğlu, ziyarette Zorluoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zorluoğlu, yeni yönetim anlayışıyla marka şehir haline getirmeyi hedefledikleri Trabzon'da, Vali Ustaoğlu ile yakın mesai içerisinde çalışacak olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

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