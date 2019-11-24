Son Dakika Haberleri: Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu'ndan Kuzey Ekspres Gazetesi'ne ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu'ndan Kuzey Ekspres Gazetesi'ne ziyaret - Son Dakika

Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu'ndan Kuzey Ekspres Gazetesi'ne ziyaret

6 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çıkan yangında zarar gören Kuzey Ekspres Gazetesi'ni ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu'ndan Kuzey Ekspres Gazetesi'ne ziyaret, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çıkan yangında zarar gören Kuzey Ekspres Gazetesi'ni ziyaret etti.

Gazete İmtiyaz Sahibi Hasan Kurt ve gazete çalışanlarına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ustaoğlu ve Zorluoğlu, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmamasının önemli bir teselli olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin, yangın ihbarı gelmesinin hemen ardından olaya müdahale ettiğini kaydeden Zorluoğlu, "Gazetemizde önemli bir maddi hasar meydana geldiğini görüyoruz. Basın, demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Maddi kayıplar kısa sürede yerine koyulacaktır. Kuzey Ekspres ailesine ve Trabzon basın camiasına 'geçmiş olsun.' Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Kuzey Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve gazete çalışanları ise Ustaoğlu ve Zorluoğlu'na ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Kurt, acı bir olay yaşadıklarını belirterek, "Yayınımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yanımızda olanlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:30 Kaynak: AA
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