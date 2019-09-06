Vali Varol, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla buluştu

Amasya Valisi Osman Varol, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında çağrı alıcı eğitimlerini tamamlayan personele sertifikalarını verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla bir araya gelen Varol, çağrı merkezini inceleyip Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Şimşek'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada çalışanların yaptıkları işin ne kadar önemli olduğu konusunda hatırlatmada bulunan Varol, çok dikkatli ve titiz bir şekilde çalışmalarını istedi.

Varol, daha sonra düzenlenen eğitimde başarı gösteren personele sertifikalarını verdi.