Vali Varol, 2020 YKS'de dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı - Son Dakika

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye sıralamasında ilk 10 bine giren öğrencileri ağırladı.

2020 YKS'de Türkiye genelinde ilk 10 bine giren Ağrılı öğrencileri makamında kabul eden Dr. Osman Varol, başarılarından dolayı öğrencileri ve bu başarıda pay sahibi olan ailelerini, öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik etti. Ayrıca Varol, dereceye giren öğrencileri de ödüllendirmeyi unutmadı. Ziyaret sırasında öğrencilere; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Kürşat Akdeniz ve Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Müdürü Abdullah Durmuş eşlik etti.

'Genç arkadaşlar yeni bir yola çıkıyorsunuz'

Sınavda başarı gösteren öğrencilerle sohbet eden Vali Dr. Osman Varol, " Genç arkadaşlar yeni bir yola çıkıyorsunuz. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum hepinizi. Çok ciddi bir şekilde çalıştınız. Öğretmenlerinizin yönlendirmesine riayet ettiniz. Disiplinli bir hayat yaşadınız. Bu disiplininizi aynı şekilde sürdürürseniz girdiğiniz yolda, yapacağınız işlerde ve kariyerinizde en iyisi olursunuz. İnşallah her şey gönlünüzce olur" dedi.

Öğrencilerle biraz sohbet eden Varol, günün anısına toplu fotoğraf çekimi yaptıktan sonra öğrencileri yolcu etti. - AĞRI