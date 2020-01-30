Vali Varol'a Amasyaspor forması - Son Dakika
Son Dakika Spor Vali Varol'a Amasyaspor forması - Son Dakika Spor

Vali Varol'a Amasyaspor forması

6 saat önce

Amasyaspor 1968 Fk yöneticileri ziyaret ettikleri Amasya Valisi Dr. Osman Varol'a forma hediye etti.

Vali Varol'a Amasyaspor forması, System.String[]

Amasyaspor 1968 Fk yöneticileri ziyaret ettikleri Amasya Valisi Dr. Osman Varol'a forma hediye etti.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya 1. Amatör Küme'de mücadele eden Amasyaspor 1968 Fk Başkanı Metin Genç, yöneticiler ve futbolcuları kabul etti. Vali Varol, Başkan Genç ve futbolcularla sohbet etti, takım hakkında bilgiler aldı ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeşil-beyazlı kulübün hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Metin Genç, oynanan müsabakalar ve çalışmaları konusunda bilgi vererek kulübün formasını hediye ettiği Vali Varol'a desteğinden dolayı teşekkür etti. - AMASYA

Metin Genç, Amasya, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:03 Kaynak: İHA
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