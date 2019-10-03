Son Dakika Haberleri: Vali Varol'a derneklerden ziyaret
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Vali Varol'a derneklerden ziyaret

1 saat önce

Vali Osman Varol, sivil toplum kuruluşlarının ve engelli derneklerinin yöneticilerini makamında kabul etti.

Vali Varol'a derneklerden ziyaret, System.String[]

Vali Osman Varol, sivil toplum kuruluşlarının ve engelli derneklerinin yöneticilerini makamında kabul etti.

Varol, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi Başkanı Emine Hicin Arslan, Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar, Kızılay Derneği Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak ile Başkan Yardımcısı Osman Akbaş ve AKTAV Genel Sekreteri Fahrettin Kayalar'la bir araya geldi.

Konuklarından çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Varol, fikir alış verişinde bulundu.

Türkiye Sakatlar Derneği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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