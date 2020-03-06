Vali Varol'a Orman Bölge Müdürlüğünden ziyaret - Son Dakika

Vali Osman Varol, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ve Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik'i kabul etti.

Vali Varol, bir süre sohbet ettiği misafirlerinden 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası etkinlikleri hazırlıkları konusunda bilgi aldı.

Doğanın korunmasında orman bölge müdürlüklerine önemli iş düştüğünü vurgulayan Varol, ağaçlandırma ve doğayı koruma konusunda yapılan çalışmaların toplumsal bilincin artırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Varol, konuklarına ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.