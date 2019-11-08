Vali Varol'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Amasya Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Amasya Valisi Osman Varol'u ziyaret etti. Vali Varol'la bir süre sohbet eden Turşucu, kentteki kütüphanelerin durumuna ilişkin bilgi alıp fikir alış verişinde bulundu. Amasya'da bulunmaktan memnun olduğunu dile getiren Turşucu, Varol'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Varol da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade edip, Turşucu'ya elma ağacı figürlü plaket taktim etti. Ziyarete İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken de katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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