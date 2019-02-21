Vali Varol'a Ziyaretler
11 dakika önce
Vakıfbank Samsun Bölge Müdürü Canan Demir ve banka çalışanları Amasya Valisi Osman Varol'u makamında ziyaret etti.
Vakıfbank Samsun
Bölge Müdürü Canan Demir
ve banka çalışanları Amasya
Valisi Osman Varol'u makamında ziyaret etti.
Vali Varol, Vakıfbank'ın finans ve ekonomi sistemine yaptığı katkılara değinerek, ilerleyen dönemlerde kamu ve özel sektör ile yapılacak işbirliğinin kentin kalkınmasına büyük fayda sağlayacağını söyledi.
Bölge Müdürü Demir de Vali Varol'a nezaketinden dolayı teşekkür ederek Amasya'nın faydasına olacak iş ve icraatların destekçisi olacaklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:53 Kaynak: AA
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