Son Dakika Haberleri: Vali Varol'a Ziyaretler

Vali Varol'a Ziyaretler

1 saat önce

Amasya Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ile personeli, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.

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Amasya Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ile personeli, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.

Orman Bölge Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Varol, personelin Orman Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

Varol, ormanların bir milletin en önemli zenginlik kaynağı olduğunu belirterek, "Ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevi. Bu görevimizi yerine getirirken ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergesi olduğunu çocuklarımıza öğretmemiz ve vatandaşlarımızı ağaçlandırma kampanyalarına katılmaya teşvik etmemiz gerekir." dedi.

Ziyaret, Orman Bölge Müdürlüğü personelinin Vali Varol'a çiçek taktim etmesiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:24 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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