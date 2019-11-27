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Vali Varol'a ziyaretler

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü İrfan İçöz ve Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR-SEN) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Amasya Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü İrfan İçöz ve Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR-SEN) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Amasya Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

Vali Varol, Amasya'nın tarihi ve tarımı hakkında konuklarıyla bir süre sohbet ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuklar da Varol'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Varol, konuklarına elma ağacı figürlü tablo hediye etti.

Hüseyin Öztürk, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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