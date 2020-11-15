Vali Varol, 'Ağrı Kart' tasarımcısı Abdullah Aslan'ı makamında ağırladı - Son Dakika

Vali Varol, 'Ağrı Kart' tasarımcısı Abdullah Aslan'ı makamında ağırladı

15.11.2020 14:35
Vali Varol, 'Ağrı Kart' tasarımcısı Abdullah Aslan'ı makamında ağırladı, System.String[]

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, KodlAğrı projesi kapsamında almış olduğu eğitimle Ağrı Kart'ı tasarlayan Abdullah Aslan ile bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, KodlAğrı projesi kapsamında almış olduğu eğitimle Ağrı Kart'ı tasarlayan Abdullah Aslan ile bir araya geldi.

Babası Yüksel Aslan ile birlikte Vali Dr. Osman Varol'u ziyaret eden Abdullah Aslan, 48 MHz saat hızı ile Arduino Karttan 3 kat daha hızlı olan Ağrı Kart ile, ithal olan alternatif kart yerine tamamen milli ve yerli imkanlarla üretilen ve prototip olarak tasarlanan Ağrı Kart'ın kullanılmasını amaçladığını belirterek her ilin kendi haritasına uygun kart tasarlayıp kartları 81 ilimize ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti.

KodlAğrı projesi kapsamında elektronik ana kartların geliştirileceği ve üretileceği Bilim Merkezi'nin tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren Vali Varol ise, "Robotik uygulamalardan basit elektronik devrelere kadar çok geniş bir yelpazede kullanabilecek elektronik geliştirme kartlarının öğrencilerimiz tarafından Bilim Merkezi'nde geliştirilerek okullarımızda ve ülkemizin dört bir yanındaki kurumlarda kullanılmasına olanak sağlanacak. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık bize heyecan ve motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

Yapılan görüşmenin ardından Vali Dr. Osman Varol, Abdullah Aslan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AĞRI

Vali Varol, 'Ağrı Kart' tasarımcısı Abdullah Aslan'ı makamında ağırladı
Vali Varol, 'Ağrı Kart' tasarımcısı Abdullah Aslan'ı makamında ağırladı
Vali Varol, 'Ağrı Kart' tasarımcısı Abdullah Aslan'ı makamında ağırladı
Vali Varol, 'Ağrı Kart' tasarımcısı Abdullah Aslan'ı makamında ağırladı

Abdullah Aslan, Milli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Varol, 'Ağrı Kart' tasarımcısı Abdullah Aslan'ı makamında ağırladı - Son Dakika


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