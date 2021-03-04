Vali Varol, Ağrı'nın Kovid-19 salgınında düşük riskli il olmasının önemini anlattı - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymanın önemine vurgu yaparak, Ağrı'nın vatandaşların kurallara uyması sayesinde risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali Osman Varol'un başkanlığında, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" dolayısıyla Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Varol, herkesin gayreti ve vatandaşların kurallara uymasıyla alınan başarılı bir sonuçla kentin Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasında yer almasının önemli olduğunu söyledi.

Bunun Ağrı'yı Türkiye'de en az tedbirlerin uygulandığı iller arasına soktuğuna işaret eden Varol sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarıya ulaşmak önemli ama burada kalabilmekte önemli. Bu noktada hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bakanlığımızın yeni dönemde uygulanmak üzere Dinamik Denetim Süreci adında bir uygulamalar dizisi belirlediğini ve bunun yeni döneme tamamen adapte olabilmemiz için yapıldığını belirtmek istiyorum. Belirli kurumların üzerinde yoğunlaşan denetim yükünün artık yoğun ve sıkıntılı dönemin geçmesiyle diğer kurum ve kuruluşlarımızın üzerine de bir miktar aktarılması hatta sürece kamu kurumu niteliğindeki sivil toplum kuruluşları olan odaların da dahil edilmesi ve sürecin bu şekilde yönetilmesi gerekiyor."

Varol, Dinamik Denetim Süreci'nin eğitici olduğunu vurgulayarak kurallara uymayıp sorumsuzca davrananlara cezai işlem uyguladıklarını ifade etti.

Denetimlere devam ettiklerini anlatan Varol şunları kaydetti:

"Ağrı'mız düşük riskli iller arasında. Bunda tabii ki denetim sürecinde yer alan ekiplerimizin, sağlık teşkilatımızın çok büyük bir payı var ama ben aslan payını vatandaşlarımıza veriyorum. Vatandaşlarımız bizlerin onlara pandemiyle ilgili yaptığı uyarıları dikkate aldı ve çok uyumlu bir görüntü sergilediler ve bugün bu noktada olmamıza büyük katkı sağladılar. Bundan sonraki vazifemiz de vatandaşlarımızı doğru bilgilendirip ve yönlendirip bu noktada kalmak istiyoruz. Çünkü sosyal hayat yavaş yavaş hareketleniyor. Burada göstereceğimiz en küçük bir ihmal, vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmemiz sonucu vakalarımızda tekrar yukarıya doğru bir gidiş anında kazanımlarımızdan geri dönmemize sebep olur."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı Kasım Bulan, vali yardımcıları ile kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ve meslek odaları temsilcileri katıldı.