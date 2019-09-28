Son Dakika Haberleri: Vali Varol, Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Varol, Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti

1 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Vali Varol, Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol, ağabeyi Adem Varol ile birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Başkan Pekmezci, Vali Osman Varol'u ve ağabeyi Adem Varol'u belediye binası önünde karşıladı. Daha sonra makama geçerek bir süre sohbet ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci, ziyaretlerinden dolayı Vali Varol ve ağabeyi Adem Varol'a teşekkür etti. Misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Pekmezci'ye teşekkür eden Vali Varol ise çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakan Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Artvin'deki selde evini çamur basan aile, iki dakikayla ölümden döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 15:06:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Varol, Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]