Son Dakika Haberleri: Vali Varol, birinci olan asker kızının babasıyla görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Vali Varol, birinci olan asker kızının babasıyla görüştü

2 saat önce

Amasya'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmada, babası Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan Nisanur Turgut birinci oldu.

Vali Varol, birinci olan asker kızının babasıyla görüştü, System.String[]
Amasya'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmada, babası Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan Nisanur Turgut birinci oldu.
Amasya Valisi Osman Varol, Saraydüzü Kışla Binası'nda düzenlenen törende, "Şanlı Türk Jandarması" başlıklı şiiriyle okullar arasında düzenlenen yarışmada birinci olan Nisanur Turgut'u tebrik ederek, telefonla babası Kıdemli Başçavuş Hasan Turgut'u aradı.
Turgut'u kızının başarısından dolayı kutlayan Varol, bölgenin istikrarı için sınır hattında ve yurt dışında görev yapan güvenlik güçlerinin yakınlarının kendilerine emanet olduğunu vurguladı.
Program, Vali Varol'un dereceye giren öğrencilere hediye vermesiyle son buldu.
Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile protokol üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:32 Kaynak: AA
Hasan Turgut, Fırat, Jandarma, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de yasak aşk cinayeti iddiası Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan jandarma uzman çavuşun şehit olduğu ortaya çıktı Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:04:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Varol, birinci olan asker kızının babasıyla görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]