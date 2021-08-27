Vali Varol, cami ve kültür merkezi açılış törenlerine katıldı - Son Dakika

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hayırsever iş insanı Nimetullah Kaya tarafından yaptırılan İbrahim Halil Kaya Camii ve Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Dr. Osman Varol, Protokol Üyeleri, Kaya Ailesi ve vatandaşlarla birlikte, düzenlenen törenle ibadete açılan İbrahim Halil Kaya Camii'nde Cuma namazını kıldı. Namazın ardından Vali Varol, modern mimarisi ile dikkat çeken camide incelemelerde bulundu. Daha sonra Eleşkirtli vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Dr. Osman Varol, hemşerilerin talep ve isteklerini ilgi ile dinledi. - AĞRI