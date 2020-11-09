Vali Varol'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Vali Varol'dan 10 Kasım mesajı

09.11.2020 20:55
Vali Varol'dan 10 Kasım mesajı, System.String[]

Ağrı Valisi Osman Varol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ağrı Valisi Osman Varol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Varol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın sembolü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. 10 Kasım Türk milleti için, büyük kurtarıcısını anma günü olduğu kadar, sahip olduklarının değerini bilerek Cumhuriyetin erdemlerine sadakatini ve Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize aşıladığı kurtuluş azmi ve cesaretiyle istiklal ve istikbal yolunda her türlü engelin nasıl aşılabileceğini göstermiş, milletimizin özündeki bağımsızlık ateşini yeniden yakarak, hürriyet aşkının ölümsüzlüğü, milli varlık ve birliğimizin inancıyla yüreklerdeki vatan, bayrak ve millet sevgisini tazeleyip, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna öncülük etmiştir. Atatürk, tarihin akışını değiştirerek yaşadığı çağa damgasını vurmuş, başarıları ile tüm insanlığın saygısını kazanmış bir önderdir. Umutların tükendiği bir zamanda, yok edilmek istenen milletimizi, milli birlik ve beraberlik çatısı altında toplayarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi kurarak milletimizin kötüye giden yazgısını değiştirmiş 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' sözleriyle Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmiştir. Bizlere düşen görev ise; geleceğe güvenle bakabilmek için, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi sonsuza dek korumak ve yaşatmaktır. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, onun gösterdiği muasır medeniyete ulaşma yolunda, her alanda büyümekte ve gelişmektedir. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman gönlünde yaşatacak, büyük bedeller ödenerek kurulan ve bizlere emanet edilen Cumhuriyet'e ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkarak, bunun hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum." - AĞRI

Vali Varol'dan 10 Kasım mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Varol'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika


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