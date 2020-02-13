Vali Varol'dan '112' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Varol'dan '112' uyarısı - Son Dakika

Vali Varol'dan '112' uyarısı

6 saat önce

Amasya Valisi Dr Osman Varol 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Vali Varol'dan '112' uyarısı, System.String[]

Amasya Valisi Dr Osman Varol 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Vali Dr. Osman Varol, sunulan hizmetlere ilişkin bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.


112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yılın 11 Şubat günü düzenlenen '112 Günü' dolayısıyla kutladığı personele görevlerinde başarılar dileyen Vali Varol, acil çağrı hatlarının gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğini vurgulayarak bu amaçla yapılan bilgilendirme ile farkındalık faaliyetlerinin önemine taşıdığını ifade etti.


İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesinde öncü illerden biri olan yeni nesil 112 projesi kapsamında 110 itfaiye, 156 jandarma, 112 sıhhi imdat, 122 AFAD ve 155 polis imdat çağrılarının tek çatı altında hizmet verdiği 112 Acil Çağrı Merkezinin faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldığı Vali Varol'un incelemelerine Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da katıldı. - AMASYA

Jandarma, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
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