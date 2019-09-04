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Vali Varol'dan Badal Tüneli'nde inceleme

1 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Gümüşhacıköy ilçesinde yapımı devam eden Badal Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Vali Varol'dan Badal Tüneli'nde inceleme, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Gümüşhacıköy ilçesinde yapımı devam eden Badal Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Samsun- İstanbul kara yolu güzergahında yapımı devam eden tünelin inşaatını gezen Varol, Karayolları Samsun Bölge Müdürü Murat Gönenli'den bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Varol, tünelin tamamlandığında 2 tüp halinde 844 metre uzunluğa sahip olacağını belirtti.

Tünelin önümüzdeki yıl hizmete açılacağını bildiren Varol, Badal Tüneli'nin tamamlanmasıyla bölgedeki tehlikeli viraj ve yokuşların da ortadan kalkacağını, kazaların önüne geçileceğini vurguladı.

Varol'a incelemelerinde AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocağil ve Hasan Çilez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı eşlik etti.

Gümüşhacıköy, İstanbul, Samsun, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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