Vali Varol'dan Başkan Sarı'ya tebrik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Varol'dan Başkan Sarı'ya tebrik - Son Dakika

Vali Varol'dan Başkan Sarı'ya tebrik

7 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı belediyede ziyaret etti.

Vali Varol'dan Başkan Sarı'ya tebrik, System.String[]

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı belediyede ziyaret etti.


Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın Amasyalılar adına UNESCO merkezinde düzenlenen törende "Yeşilkent Amasya Projesi" ile aldığı ödül sonrası, belediyeyi ziyaret eden Amasya Valisi Dr. Osman Varol, kendisini ve ekibini başarısından dolayı tebrik etti.


Başkan Sarı ve Vali Varol, şehrin değerleri, belediyenin projeleri ve çalışmaları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdi. Sarı, nazik davranışları dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - AMASYA

Mehmet Sarı, Yeşilkent, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:51 Kaynak: İHA
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