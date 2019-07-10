Son Dakika Haberleri: Vali Varol'dan böbrek hastası çocuğa sürpriz doğum günü
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Vali Varol'dan böbrek hastası çocuğa sürpriz doğum günü

1 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, kendisini annesiyle ziyarete gelen 10 yaşındaki böbrek hastası Beyza Aydoğdu'ya makamında sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Vali Varol'dan böbrek hastası çocuğa sürpriz doğum günü, System.String[]
Amasya, Güncel
Amasya Valisi Osman Varol, kendisini annesiyle ziyarete gelen 10 yaşındaki böbrek hastası Beyza Aydoğdu'ya makamında sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Amasya Valisi Osman Varol, makamında ağırladığı 5. sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda böbrek hastalığı bulunan Beyza Aydoğdu'ya sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kesilen doğum günü pastasından sonra Beyza'nın yeni yaşını tebrik eden Vali Varol, kendisine sağlıklı ve güzel bir ömür diledi. Beyza ve annesiyle sohbet ederek derslerini ve okuldaki durumunu öğrenen Vali Varol, kendilerini ağırlamaktan dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Beyza ve annesi doğum gününde böyle güzel bir sürpriz yaptığından ve misafirperverliğinden dolayı Vali Varol'a teşekkür ederken Vali Varol da Beyza'ya küçük hediyeler verdi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:19 Kaynak: İHA
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