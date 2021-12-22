Vali Varol'dan Çakmak Ailesine Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol, Çakmak ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret eden Valimiz Dr. Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında, Murat mahallesinde ikamet eden Çakmak ailesinin evlerine konuk olarak ailemizin talep ve isteklerini dinledi.

Ailemiz tarafından hoş sohbetleri ve güler yüzleri ile ağırlanan Vali Varol, yakından ilgilendiği çocuklarımızla gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet etti.

Devletimizin tüm imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Varol, kendilerine evlerini açan ailemize teşekkür ederek ziyaretlerini noktaladı.