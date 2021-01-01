Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret - Son Dakika

Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret

01.01.2021 00:12
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret, System.String[]

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol; Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları 2020'nin son gününde de yalnız bırakmadı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol; Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları 2020'nin son gününde de yalnız bırakmadı.

Vali Dr. Osman Varol; Çocuk Evleri Sitesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Rıza Çeçen, kurum personeli ve çocuklar tarafından karşılandı.

Çocuklarla şefkatle ilgilenen ve tek tek sohbet eden Vali Varol, çocukların doğum günü kutlamasına katılarak, yeni yaşlarının sağlık, başarı ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak çocuklara hediyeler verdi.

"Bizlere emanet edilen çocuklarımızın huzurlu bir şekilde yetişmesinin ve geleceğe en güzel şekilde hazırlanmasının gayreti içerisinde olduklarını" belirten Vali Dr. Osman Varol; çocuklarla oyunlar oynadı, istek ve taleplerini dinledi.

Çocuklarla sohbeti sonrasında evlerde incelemelerde bulunan Vali Varol; yapılan sosyal, sportif ve akademik çalışmalar hakkında Erim'den detaylı bilgi aldı.

Çocuk Evleri Sitesinin amacının çocuklara aile odaklı hizmet vermek olduğuna vurgu yaparak, burada yapılan işin hassasiyet gerektirdiğinin altını çizen Vali Varol, küçük bir operasyon geçiren çocuğumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip hediyeler verdi.

Ziyareti vesilesi ile çocukların yeni yıllını kutlayan Vali Varol; 2021 yılının çocuklara sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesi temennisinde bulunarak, ziyaretlerini tamamladı.

Vali Varol'a ziyaretlerinde Vali Yardımcısı V./ Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz eşlik etti. - AĞRI

Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret
Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret

Münir Karaloğlu, Çocuk, Doğum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Varol'dan, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ziyaret - Son Dakika


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