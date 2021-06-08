Vali Varol'dan Eleşkirt Cemaleddin Öztürk Ortaokulu ve Kemal Öztürk Anadolu Lisesine Ziyaret - Son Dakika

Valimiz Dr. Osman Varol, yüz yüze eğitimin yeniden başladığı Eleşkirt Cemaleddin Öztürk Ortaokulu ve Kemal Öztürk Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, bir dizi inceleme dolayısıyla bulunduğu Eleşkirt Yayladüzü Beldesinde, Koronavirüs salgınının seyrinde yaşanan gelişmeler neticesinde yüz yüze eğitimin yeniden başladığı Cemaleddin Öztürk Ortaokulu ve Kemal Öztürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi.

Ziyaretlerine Cemaleddin Öztürk Ortaokulundan başlayan Vali Varol, Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından okulda incelemelerde bulunan Vali Varol, kütüphanede ve dil sokağını ziyaret ederek okulun kapasitesi, personel durumu ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İncelemelerini tamamlayan Vali Varol, öğrencilerimizle sınıflarında bir araya gelerek gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet etti.

Son olarak öğretmenlerimizle buluşarak öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Vali Varol, öğrencilerine kavuşan öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim süreci temennisinde bulundu.

Daha sonra Kemal Öztürk Anadolu Lisesine ziyarette bulunan Vali Varol, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından karşılandı. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okullarına kavuşmanın heyecanını yaşayan çocuklarımızı sınıflarında ziyaret eden Vali Varol, onlara çeşitli hediyeler verip talep ve isteklerini dinleyerek başarılar diledi. Ardından okulda incelemelerde bulunan Vali Varol, okulun fiziki imkanları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı.

İncelemelerini tamamlayarak öğretmenlerimizle bir araya gelen Vali Varol, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı büyük bir fedakarlıkla yarınlara hazırlayan öğretmenlerimize geleceği değiştirme gücüne sahip oldukları değerli ve kutsal mesleklerinde başarılar diledi.

Valimiz Dr. Osman Varol'a ziyaretlerinde Vali Yardımcısı/Eleşkirt Kaymakam V. Ahmet Vezir Baycar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci eşlik etti.