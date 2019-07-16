Vali Varol'dan engelli gence doğum günü sürprizi
8 saat önce
Amasya Valisi Osman Varol, Taşova ilçesinde yaşayan engelli Murat Saraç'ı doğum gününde yalnız bırakmadı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:05 Kaynak: AA
Valisi Osman Varol
, Taşova
ilçesinde yaşayan engelli Murat Saraç'ı doğum gününde yalnız bırakmadı.
Fırsat buldukça Saraç'ı ziyaret ettiğini belirten Varol, "Murat kardeşimizin yirminci yaş gününde birlikte olmak istedik.Bu vesileyle doğum gününü kutluyor, sevdikleri ile beraber güzel bir ömür diliyorum." dedi.
Saraç'a doğum günü hediyesi de veren Varol'a Kaymakam Talha Altuntaş
ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk
eşlik etti.
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