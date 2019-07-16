Son Dakika Haberleri: Vali Varol'dan engelli gence doğum günü sürprizi
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Vali Varol'dan engelli gence doğum günü sürprizi

8 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Taşova ilçesinde yaşayan engelli Murat Saraç'ı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Vali Varol'dan engelli gence doğum günü sürprizi, System.String[]
Amasya Valisi Osman Varol, Taşova ilçesinde yaşayan engelli Murat Saraç'ı doğum gününde yalnız bırakmadı.
Fırsat buldukça Saraç'ı ziyaret ettiğini belirten Varol, "Murat kardeşimizin yirminci yaş gününde birlikte olmak istedik.Bu vesileyle doğum gününü kutluyor, sevdikleri ile beraber güzel bir ömür diliyorum." dedi.
Saraç'a doğum günü hediyesi de veren Varol'a Kaymakam Talha Altuntaş ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk eşlik etti.
Osman Varol, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:05 Kaynak: AA
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