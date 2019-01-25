Son Dakika Haberleri: Vali Varol'dan Fabrika Ziyareti

Vali Varol'dan Fabrika Ziyareti

1 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon ilçesindeki bir sanayi kuruluşunu ziyaret etti.

Vali Varol'dan Fabrika Ziyareti, System.String[]
Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon ilçesindeki bir sanayi kuruluşunu ziyaret etti.

Varol, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren aspiratör ve davlumbaz motorları üretimi yapan bir fabrikaya ziyarette bulundu.

Fabrikayı gezen Varol, yetkililerden üretim hakkında bilgi aldı.

OSB'nin gelişimi ve daha fazla yatırımcı çekebilmek için çalıştıklarını belirten Varol, "1999 yılından bu yana faaliyet göstererek ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan fabrikamızda incelemelerde bulunduk. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Varol, yatırımcılara ellerinden gelen her türlü desteği vermeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:09 Kaynak: AA

OSB, Amasya, Merzifon, Güncel
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