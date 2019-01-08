Vali Varol'dan Halk Günü
1 saat önce
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, düzenlediği halk gününde vatandaşlarla buluştu.
Amasya
Valisi Dr. Osman Varol, düzenlediği halk gününde vatandaşlarla buluştu.
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda istek ve şikayetleri tek tek dinleyen Vali Varol, iletilen konuların çözümüne yönelik olarak ilgili kurum müdürleri tarafından gerekli incelemelerin yapılması ve vatandaşların bilgilendirilmesi talimatı verdi.
Valilikten yapılan açıklamada gelecek ay düzenlenecek olan halk günü toplantısının ise 5 Şubat Salı günü yapılmasının planlandığı ve başvuruların Valilik Halkla İlişkiler
Müracaat Bürosuna (CİMER
) yapılabileceği bildirildi. - AMASYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor
Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi
Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi