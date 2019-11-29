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Vali Varol'dan ilçe emniyet müdürlüğüne ziyaret
6 saat önce
Amasya Valisi Osman Varol, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiEmniyet müdürlüğünün yeni hizmet vermeye başladığı binada incelemelerde bulunan Varol, vatandaşların can ve mal güvenliklerine yönelik faaliyetler konusunda Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul'dan bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Amasya Valisi Osman Varol, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Emniyet müdürlüğünün yeni hizmet vermeye başladığı binada incelemelerde bulunan Varol, vatandaşların can ve mal güvenliklerine yönelik faaliyetler konusunda Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul'dan bilgi aldı.
Yeni binanın hayırlı olması dileğinde bulunan Varol, görevli personelle de sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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