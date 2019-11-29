Son Dakika Haberleri: Vali Varol'dan ilçe emniyet müdürlüğüne ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Varol'dan ilçe emniyet müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Vali Varol'dan ilçe emniyet müdürlüğüne ziyaret

6 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiEmniyet müdürlüğünün yeni hizmet vermeye başladığı binada incelemelerde bulunan Varol, vatandaşların can ve mal güvenliklerine yönelik faaliyetler konusunda Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul'dan bilgi aldı.

Vali Varol'dan ilçe emniyet müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Emniyet müdürlüğünün yeni hizmet vermeye başladığı binada incelemelerde bulunan Varol, vatandaşların can ve mal güvenliklerine yönelik faaliyetler konusunda Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul'dan bilgi aldı.

Yeni binanın hayırlı olması dileğinde bulunan Varol, görevli personelle de sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Suluova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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