Vali Varol'dan Kahraman Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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Vali Varol'dan Kahraman Ailesine Ziyaret

10.12.2021 20:12
Vali Varol'dan Kahraman Ailesine Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol, Kahraman ailesini evlerinde ziyaret etti.

Valimiz Dr. Osman Varol, Kahraman ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında, Fırat mahallesinde ikamet eden Kahraman ailesinin evlerine konuk olarak ailemizin talep ve isteklerini dinledi.

Çocuklarımızla yakinen ilgilenerek gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet eden Vali Varol, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Devletimizin tüm imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Varol, kendilerine evlerini açan ailemize teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre

Osman Varol, Fırat, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali Varol'dan Kahraman Ailesine Ziyaret - Son Dakika

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