Vali Varol'dan Köy Yollarını Açan Operatörlere Tatlı İkramı
1 saat önce
Amasya Valisi Osman Varol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için yürütülen çalışmalarını inceleyerek, iş makinesi operatörlerine tatlı ikram etti.
Amasya
Valisi Osman Varol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için yürütülen çalışmalarını inceleyerek, iş makinesi operatörlerine tatlı ikram etti.
Varol, Suluova
ilçesine bağlı Akören
ve Eğribük köylerine giden ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda çalışmalarını sürdüren Amasya İl Özel İdaresi ve Amasya Karayolları 72. Şube Şefliği personelini ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Personele tatlı ikram eden Varol, ayrıca iş makinesinin koltuğuna geçerek karla kaplanan yolun bir kısmının açılmasını sağladı.
Varol, daha sonra ekiplerinin çalışmaları sonucu yolları açılan Akören ve Eğribük köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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