Vali Varol'dan koyun otlatırken sele kapılan Eytemiş'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Vali Varol'dan koyun otlatırken sele kapılan Eytemiş'in ailesine taziye ziyareti

Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı'nın merkeze bağlı Dumanlı köyünde koyun otlatırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ali Osman Eytemiş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı'nın merkeze bağlı Dumanlı köyünde koyun otlatırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ali Osman Eytemiş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Ağrı'nın merkeze bağlı Dumanlı köyünde koyun otlatırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ali Osman Eytemiş'in evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Varol'a taziye ziyaretinde İl Müftüsü Tandoğan Topçu eşlik etti.


Ailenin acısını paylaştığını belirten Vali Varol, Ali Osman Eytemiş'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi. - AĞRI

Ali Osman, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Varol'dan koyun otlatırken sele kapılan Eytemiş'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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