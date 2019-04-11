Vali Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Amasya Valisi Osman Varol, 2009 yılında vatani görevini yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası şehit düşen Piyade Çavuş Murat Elitok'un ailesini ziyaret etti.

Amasya Valisi Osman Varol, 2009 yılında vatani görevini yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası şehit düşen Piyade Çavuş Murat Elitok'un ailesini ziyaret etti.



Şehidin babası Tuncay Elitok ve aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Vali Varol, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.



Varol, şehit ailelerinin milletin baş tacı olduğunun altını çizerek, milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirtti.



Şehidin babası Tuncay Elitok da Vali Varol'a teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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