Vali Varol'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Varol'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Vali Varol'dan şehit ailesine ziyaret

6 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, eşi Funda Varol ile şehit er Recep Bodur'un ailesini ziyaret etti.

Vali Varol'dan şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, eşi Funda Varol ile şehit er Recep Bodur'un ailesini ziyaret etti.

Şehidin, Yolyanı köyünde yaşayan annesi Güldane ve babası Halil Bodur'la bir süre sohbet eden Vali Varol, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin bütün sıkıntılarını gidereceklerini dile getiren Vali Varol, vatanın birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin geride bıraktıkları ailelerinin milletin başının tacı olduğunu ifade etti.

Şehidin babası Halil Bodur da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Varol'a ve eşi Funda Varol'a teşekkür etti.

Varol, ziyaretin ardından, şehidin köy mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ederek dua etti.

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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