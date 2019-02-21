Vali Varol'dan Sevgi Evlerine Ziyaret
1 saat önce
Amasya Valisi Osman Varol, sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.
Amasya
Valisi Osman Varol, sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.
İpekköy Sitesi Çocuk Evleri'nde kalan çocuklarla bir araya gelen Vali Varol, bir süre onlarla sohbet etti.
Varol, sevgi evlerinde kalan tüm çocukların devlete emanet olduğunu vurgulayarak, geleceğin teminatı çocuklarla aile ortamı sağlayarak onların geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirilmesini amaçladıklarını söyledi.
Ziyarete Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan
da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:51 Kaynak: AA
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