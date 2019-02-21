Son Dakika Haberleri: Vali Varol'dan Sevgi Evlerine Ziyaret

Vali Varol'dan Sevgi Evlerine Ziyaret

1 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

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Amasya Valisi Osman Varol, sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

İpekköy Sitesi Çocuk Evleri'nde kalan çocuklarla bir araya gelen Vali Varol, bir süre onlarla sohbet etti.

Varol, sevgi evlerinde kalan tüm çocukların devlete emanet olduğunu vurgulayarak, geleceğin teminatı çocuklarla aile ortamı sağlayarak onların geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Ziyarete Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:51 Kaynak: AA

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