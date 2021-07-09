Vali Varol'dan Taşkınsu Kaz Çiftliğine Ziyaret - Son Dakika

Valimiz Dr. Osman Varol, Patnos'un Baltacık köyünde bulunan Taşkınsu Kaz Çiftliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kırsal kalkınma programlarını etkin bir şekilde uygulayarak, ülke genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla faaliyet yürüten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD programı kapsamında finanse edilen ve yakın zamanda Valiliğimiz koordinesinde hayata geçirilerek İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen "Ağrı İlinde Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında çıkım makinesi, gelişim makine ve jeneratör desteği sağlanan çiftlikte incelemelerde bulunan Vali Varol, çiftliğin sahipleri Ramazan Taşkın ve Muzaffer Yıldız'dan çiftliğin faaliyetlerine ve üretim kapasitesine ilişkin bilgi aldı.

Halihazırda 600 adet anaç kaz ile 400 adet civcivin mevcut olduğu Taşkınsu Kaz Çiftliğinde incelemelerini sürdüren Vali Varol, Valiliğimiz koordinesinde ilimizde kaz yetiştiriciliği ile uğraşan üreticilerin işletme şartlarının iyileştirilmesi, kaz yetiştiricilğinde verim ve kalitenin arttırılması, pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilebilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla projeler hayata geçirdiklerini bu kapsamda "Ağrı İlinde Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi ile 50 çiftçimizin desteklendiğini ve ilimizde 170 bin adet kazın bulunduğunu belirterek bu sayının arttırılması noktasında çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Devletimizin tüm imkanları ile hemşehrilerimiz ve çiftçilerimizin yanında olduğunu ifade eden Vali Varol, hayata geçirilen projelerin başarılı örneklerini görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunup ziyaretlerini noktaladı.