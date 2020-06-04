Vali Varol dolu nedeniyle zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova ilçesinde dün meydana gelen dolu yağışı nedeniyle zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu.

Yüzbeyi köyündeki zarar gören ekili arazilerde inceleme yapan Varol, Suluova ilçesinin Uzunoba, Yüzbeyi ve Saygılı köylerinde dolunun bir miktar zarara neden olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüğü ekiplerinin zarar tespitini yaptıklarını belirten Varol, "Bugün de biz yerinde baktık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devletimizin tüm imkanları ile onların yanında olduğunu, bundan sonra da olacağını kendilerine belirttik." dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tacettin Özmen ise Uzunoba, Yüzbeyi ve Saygılı köylerinde toplam 3 bin 500 dekar alanda ekili olan şeker pancarı tohumu, soğan, patates, buğday ve mısır ürünlerinde dolu nedeniyle hasar oluştuğunu kaydetti.

İncelemede Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker, Yüzbeyi Köyü Muhtarı Haşim Topal ile diğer yetkililer de yer aldı.