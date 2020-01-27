Vali Varol esnaf gezisinde - Son Dakika

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, iş yerlerinde ziyaret ettiği esnaflarımıza hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.



Hal ve hatırlarını sorduğu esnafların problem ile ihtiyaçlarını dinleyen Vali Varol, karşılaştığı vatandaşlarla da görüştü. İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un da yer aldığı ziyaretlerde esnaflar, yakın ilgisi dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti. - AMASYA