Vali Varol esnaf gezisinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Varol esnaf gezisinde - Son Dakika

Vali Varol esnaf gezisinde

6 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, iş yerlerinde ziyaret ettiği esnaflarımıza hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Vali Varol esnaf gezisinde, System.String[]

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, iş yerlerinde ziyaret ettiği esnaflarımıza hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.


Hal ve hatırlarını sorduğu esnafların problem ile ihtiyaçlarını dinleyen Vali Varol, karşılaştığı vatandaşlarla da görüştü. İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un da yer aldığı ziyaretlerde esnaflar, yakın ilgisi dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti. - AMASYA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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