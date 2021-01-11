Vali Varol, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Varol, gazetecilerle bir araya geldi

11.01.2021 17:09
Vali Varol, gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basınla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basınla bir araya geldi.

Vali Dr. Osman Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evinde Ağrı basınıyla bir araya geldi. Programda konuşma yapan Vali Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Vali Dr. Osman Varol program sonrasında basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çekerek hediye verdi. - AĞRI

Vali Varol, gazetecilerle bir araya geldi
Vali Varol, gazetecilerle bir araya geldi
Vali Varol, gazetecilerle bir araya geldi
Vali Varol, gazetecilerle bir araya geldi

Gazeteciler Günü, Ocak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Varol, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


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