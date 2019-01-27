Son Dakika Haberleri: Vali Varol Göçükten Çıkartılan Madencileri Ziyaret Etti

Vali Varol Göçükten Çıkartılan Madencileri Ziyaret Etti

41 dakika önce

Vali Varol göçükten çıkartılan madencileri ziyaret etti Amasya Valisi Dr. Osman Varol: "Tüm işçilerimizin bilinçleri açık" Maden ocağındaki işçilerin yakınları açıklamalarda bulundularAMASYA - Amasya Valisi Dr.

Vali Varol göçükten çıkartılan madencileri ziyaret etti
Amasya Valisi Dr. Osman Varol: "Tüm işçilerimizin bilinçleri açık"
Maden ocağındaki işçilerin yakınları açıklamalarda bulundular

AMASYA - Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde meydana gelen göçükte yaralanan 4 madenciyi hastanede ziyaret etti.
Yerin yaklaşık 400 metre altında yaşanan göçük sonrası ekipler ve meslektaşlarının çabaları sonucu kurtarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan madenciler Bülent Şehri, Orhan Kutluca, Olcay Gücek ve Adem İbik ile görüşen Vali Varol, durumları hakkında Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'den bilgiler aldı.
Madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Varol, "Kendini kurtaran arkadaşımızda çok ciddi sıkıntı yok. Kalan 3 işçimizin 2'sinde küçük ezikler, kısmı kesikler mevcut. Son kurtarılan işçimizin belden aşağısı bir süre toprak altında kaldığı için ayak bölgesinde bir kırığı mevcut. Vücudunda ezikler, kırıklar mevcut. Tüm işçilerimizin bilinçleri açık" dedi.
Varol, göçükle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. AK Parti Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, MHP MYK Üyesi ve Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı ile CHP Belediye Başkan Adayı Serpil Saraçoğlu da madencilere geçmiş olsun dileğinde bulundular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

Maden, Amasya, İşçi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenilenebilir Enerji Projelerine Devlet Desteği Artırılıyor Amasya'da Maden Ocağı'nda Göçük: Toprak Altında Kalanlardan İşçiler Kurtarıldı

Bakanlık, Bir Milyon Vatandaşa Denizcilik Belgesi Vermek İçin Çalışmalarını Sürdürüyor Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 22:51:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Varol Göçükten Çıkartılan Madencileri Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]