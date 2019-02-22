Vali Varol Gümüşhacıköy'de Muhtarlarla Buluştu

Amasya
Valisi Osman Varol
, Gümüşhacıköy
ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu.
Gümüşhacıköy Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Varol, köylerle ilgili sorun, talep, görüş ve önerileri almak, hizmetleri bir adım daha ileri götürebilmek amacıyla muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Muhtarlarla yapılan toplantıların verimli geçtiğini dile getiren Varol, şunları kaydetti:
"Siz ve daire amirlerimizle bir aradayken ilçemiz ve köylerimizle ilgili sorun ve talepler varsa bunları tartışıp çözüm bulmaya çalışacağız. Bizim burada olduğumuz toplantılarda bazı sorunların doğrudan kaynağına ulaşılması ve belki de çözüm yolunun daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olabiliyor. Bu toplantının ilçemiz ve köylerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Toplantıya Gümüşhacıköy Kaymakam Vekili Mehmet Deniz
Arabacı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Fatih Aslan
, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol
, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.