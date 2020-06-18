Vali Varol: "Güzel Amasya ve onun güzel sakinleri hep aklımda, hep gönlümde olacak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atanan Vali Dr. Osman Varol, Amasya'ya veda etti.

Valilik bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine il yöneticileri, valilik personeli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Şehzadelerin şehri, milli mücadelenin beşiği, ecdadın Anadolu'ya işlediği en güzel nakışlardan olduğunu belirttiği Amasya'da güzel günlerinin olduğunu belirten Vali Varol, "Ecdadımızın büyük padişahlarının, alimlerinin, devlet adamlarının ve Milli Mücadele kahramanlarının bıraktığı izler arasında yaşadığımız ve çalıştığımız bu dönemde elimizden geldiği, gücümüzün yettiğince bu güzel şehre ve aziz sakinlerine hizmet etmeye gayret ettik. Yediden yetmişe, şehirden köye tüm hemşehrilerimizin yanında, yakınında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, çereler üretmeye çalıştık" dedi.

Kendisini yolcu edenlerle Funda Varol ile birlikte tek tek vedalaşan Vali Varol, "Artık memleketimizin bir başka güzel şehrinde, Serhat diyarı Ağrı'da vatandaşlarımıza hizmet etme vakti geldi. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bir kusurumuz olduysa, istemeden bir kalp incittiysek affediniz. Bizdeki haklarınız helaldir. Sizler de hakkınızı helal ediniz. Güzel Amasya ve onun güzel sakinleri hep aklımda, hep gönlümde olacak" ifadelerini kullandı. - AMASYA