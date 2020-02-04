Vali Varol, halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Varol, halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Vali Varol, halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi

6 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, halk günü toplantısında bir araya geldiği vatandaşların talep ile sorunlarını dinleyerek çözümüne yönelik talimatlar verdi.

Vali Varol, halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi, System.String[]

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, halk günü toplantısında bir araya geldiği vatandaşların talep ile sorunlarını dinleyerek çözümüne yönelik talimatlar verdi.


Amasya kurum ve kuruluşların müdürlerinin de yer aldığı toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Varol, iletilen konular hakkında gerekli incelemelerin yapılarak kendilerinin bilgilendirileceğini ifade etti.


Gelecek ay düzenlenecek olan halk günü toplantısının 03 Mart Salı günü yapılacağı, katılmak isteyenlerin Amasya Valiliği Halkla İlişkiler Müracaat Bürosuna (CİMER) başvuru yapabilecekleri gibi toplantı günü ve saatinde de katılım sağlayabilecekleri bildirildi. - AMASYA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
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