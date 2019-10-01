Son Dakika Haberleri: Vali Varol, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
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Vali Varol, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

1 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, eşi Funda Varol ile birlikte 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Varol, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi, System.String[]

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, eşi Funda Varol ile birlikte 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.


Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinin sakinleriyle tek tek ilgilenip çiçek vererek hal ve hatırlarını soran Vali Varol, kendilerinin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.


Yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, milli kültürün ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan simalar olduğunu belirten Vali Varol, sorunlarını çözmek ve toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamakta herkesin sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.


Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz'ın da yer aldığı ziyarette huzurevi sakinlerinin ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettikleri Vali Varol ile eşi, huzurevi yöneticilerinden çalışmaları ve uygulanan sosyal faaliyetlere ilişkin bilgi aldılar. - AMASYA

Suluova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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