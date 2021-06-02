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Vali Varol, İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası Programına Katıldı - Son Dakika

Vali Varol, İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası Programına Katıldı

02.06.2021 17:28
Vali Varol, İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası Programına Katıldı, System.String[]

Valimiz Dr. Osman Varol, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından sporcuların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası programına katıldı.

Valimiz Dr. Osman Varol, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından sporcuların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası programına katıldı.

Ağrı'da ilk kez gerçekleştirilen ve Doğubayazıt ilçemizin ev sahipliği yaptığı Şampiyona'da U18-U20 erkek ve kız müsabakaları ile büyük erkekler ve kadınlar müsabakaları gerçekleştirildi.

Müsabakaların ardından İshak Paşa Sarayı avlusunda düzenlenen ödül töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Valimiz Dr. Osman Varol'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarının akabinde müsabakalarda dereceye giren sporcularımıza ödülleri takdim edildi.

Programın ve sporun önemine vurgu yaptığı, kadim Anadolu topraklarının güzel köşelerinden bir tanesinde ecdadımızın şahane eserinin avlusunda ilimiz için çok önemli olan bu güzel etkinlikte sporcularımızı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuşmalarına başlayan Vali Varol: "Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Ağrı ilimiz her alanda inanılmaz büyük potansiyellere sahip bir şehir. Kimi alanlarda bu potansiyelini ortaya koyup kanıtlayabilmiş, kmi alanlarda ise bu potansiyelleri ortaya koymayı gerçekleştirememiş bir şehir. Göreve başladığımız ilk günden beri tüm paydaşlarımızla birlikte amacımız ilimizin her alanda potansiyelini ortaya koymaktır. Biz istiyoruz ki Anadolu'nun giriş kapısı olan bu güzel topraklarda, bu güzel insanlar, gençlerimiz hep güzel şeylerle meşgul olsunlar, geleceğe güvenle bakabilsinler. Eğitimde ve sporda göstermiş oldukları başarıları ile ülkemizin ve dünyanın gündemine gelebilsinler. Gelecek endişeleri olmadan yeterli ekonomik imkanlara sahip olarak memleketlerinde huzurlu ve mutlu kalabilsinler, bu güzel değerlerimizin Ağrı Dağı'nın, İshak Paşa Sarayı'nın tüm insanların hizmetinde olması için çalışsınlar. Biz bu hedefle, bu bölgenin değerlerinin bu bölgenin halkıyla beraber yükselmesi için ilimizin güzel anılarla anılması için çabalıyoruz. " dedi.

İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası U18 kadınlar müsabakasında Muş'tan katılan Ayşe Temel, U18 erkekler müsabakasında Şırnak'tan katılan Mervan Haykır, U20 erkekler müsabakasında ilimizi temsil eden Oğuz Gönen, büyük erkekler kategorisinde Van'dan katılan Suat Karabulak, büyük kadınlar kategorisinde Malatya'dan katılan Gizem Nur Keskin şampiyon oldu.

U18 erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, U20 erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, U18 kadınlar kategorisinde dereceye giren sporculara Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, büyük kadınlar kategorisinde dereceye giren sporculara Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, büyük erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara ise Muharip Gaziler Derneği Başkanı Resul İlhan, Gazilerimiz ve Valimiz Dr. Osman Varol tarafından ödülleri takdim edildi.

İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası Ödül Töreni'ne Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Taşlıçay Kaymakamı/Doğubayazıt Kaymakam V. Murtaza Ersöz, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebu Muhsin Bulut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar, Gazilerimiz, vatandaşlarımız ve basın mensupları katıldı.

İshak Paşa Sarayı, Münir Karaloğlu, Doğubeyazıt, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Varol, İshak Paşa Sarayı Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası Programına Katıldı - Son Dakika


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