Vali Varol, Karaköse Kaplıcası ve Turizm Alanında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Valimiz Dr. Osman Varol, Ahmed-i Hani Havalimanı karşısında Karaköse Kaplıcası ve Turizm Alanında, 48 derecelik sıcak suyuyla bölgedeki hastalara şifa dağıtacak olan ve yapımı devam eden 50 odalı Fizik Tedavi Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Doğu, Güney ve Orta Anadolu'nun doğusunda ilk ve tek Fizik Tedavi Hastanesi olmasıyla önem arz eden merkez; romatizma hastalıklarının tedavisinde, eklem rahatsızlıklarında, kronik bel ağrısında, kas, tendon ve buna benzer hastalıklarda, yumuşak doku hastalıklarında, sedef hastalığında, akne, sivilce gibi dermatolojik hastalıklarda destekleyici ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak hizmet verecek.

İncelemelerine Karaköse Kaplıcası ve Turizm Alanında bulunan günübirlik sosyal tesis ve olimpik havuzlarda devam eden Vali Varol, merkezin altyapısı, kapasitesi ve projesine ilişkin detaylı bilgi aldı.

48 derece sıcaklıkta termal suyu ile yaklaşık 800 dönümlük bir alan üzerinde kurulan Karaköse Kaplıcası ve Turizm Alanı, değeri ve konumu itibariyle çok fazla ilgi gören bir cazibe merkezi olacak, başta Ağrı halkı olmak üzere bölgemizdeki ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza hizmet sunacak.