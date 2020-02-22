Vali Varol: "Kazalar ve kaza risklerinin azaltılması çok önemli" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Vali Varol: 'Kazalar ve kaza risklerinin azaltılması çok önemli' - Son Dakika

Vali Varol: "Kazalar ve kaza risklerinin azaltılması çok önemli"

15 dakika önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya'nın Türkiye'de önemli bir kavşak noktasında bulunduğuna dikkat çekerek, özelikle kazalar ile kaza risklerinin azaltılmasının çok önemli ve öncelikli konularından biri olduğunu söyledi.

Vali Varol:

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya'nın Türkiye'de önemli bir kavşak noktasında bulunduğuna dikkat çekerek, özelikle kazalar ile kaza risklerinin azaltılmasının çok önemli ve öncelikli konularından biri olduğunu söyledi.


Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Değerlendirme Toplantısı, Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un Başkanlığında yapıldı. Vali Varol'un yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, daire amirleri, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mürsel Çapkın, otobüs firmalarının yetkilileri ile diğer görevlilerin yer aldığı toplantıda toplu taşıma alanında yaşanan bir takım sıkıntıların giderilmesine yönelik istişarelerde bulunulan toplantıda alınan tedbirler değerlendirildi.


İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun trafik güvenliği konusuna verdiği önem ve İçişleri Bakanlığımıza bağı kuruluşların sahada yürüttüğü çalışmaları motive etmesi ile yönlendirmesinin etkili sonuçlar ortaya koyduğuna değinen Vali Varol, "Özellikle son iki yıllık periyotta genel olarak trafik kazalarında da, ölümlü trafik kazalarında da çok ciddi bir azalma gerçekleşti. Amasyamız da Türkiye'de önemli bir kavşak noktasında bulunan, şehirlerarası trafiğin çok yoğun olduğu illerimizden bir tanesi. Bizim açımızdan da özelikle kazalar ile kaza risklerinin azaltılması çok önemli ve öncelikli yer alan konulardandır" diye konuştu. - AMASYA

Türkiye, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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